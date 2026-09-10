Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 64,30 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'506 Punkten notiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,20 CHF ab. Bei 64,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'713 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,40 CHF) erklomm das Papier am 02.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 44,70 CHF fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 4,40 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie

Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt

Basilea-Aktie zieht an: Zusätzliche US-Fördergelder für Antibiotika-Projekt

Aktie legt zu: Basilea erhält weitere Millionen für Fosmanogepix-Studie von BARDA