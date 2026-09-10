Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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10.09.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 64,30 CHF abwärts.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 64,30 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'506 Punkten notiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,20 CHF ab. Bei 64,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'713 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,40 CHF) erklomm das Papier am 02.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 44,70 CHF fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 4,40 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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