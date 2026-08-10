Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag gesucht

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 52,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'537 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie sogar auf 52,20 CHF. Bei 52,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 836 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 13,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,70 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Basilea Pharmaceutica dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.08.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 17.08.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,30 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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