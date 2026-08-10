Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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10.08.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Montagnachmittag freundlich
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 51,90 CHF zu.
Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 51,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'505 Punkten steht. Bei 52,40 CHF markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 52,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'065 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2026 auf bis zu 59,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 14,07 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,87 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Basilea Pharmaceutica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.08.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 17.08.2027.
Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,30 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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