Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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10.08.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verteidigt am Mittag Vortagesniveau
Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Basilea Pharmaceutica-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 51,80 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 51,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'540 Punkten notiert. Bei 52,40 CHF erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 51,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,00 CHF. Bisher wurden heute 2'738 Basilea Pharmaceutica-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 59,20 CHF. 14,29 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie 15,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Basilea Pharmaceutica dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.08.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Basilea Pharmaceutica einen Gewinn von 4,30 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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