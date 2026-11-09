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09.11.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Montagvormittag im Aufwind
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Basilea Pharmaceutica konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 72,40 CHF.
Um 09:28 Uhr wies die Basilea Pharmaceutica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 72,40 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'813 Punkten liegt. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf 72,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 71,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'591 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Bei 75,80 CHF erreichte der Titel am 27.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,70 CHF am 07.11.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie 61,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Am 16.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Basilea Pharmaceutica veröffentlicht werden. Am 15.02.2028 wird Basilea Pharmaceutica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,24 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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