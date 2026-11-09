Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 72,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'992 Punkten notiert. Bei 73,40 CHF markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 71,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 11'784 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,80 CHF erreichte der Titel am 27.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 5,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 44,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,92 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Am 15.02.2028 wird Basilea Pharmaceutica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,24 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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