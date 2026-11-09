Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag freundlich

Um 12:28 Uhr stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 73,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'933 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie sogar auf 73,40 CHF. Mit einem Wert von 71,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'326 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Bei 75,80 CHF markierte der Titel am 27.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 3,27 Prozent Luft nach oben. Bei 44,70 CHF fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 15.02.2028 dürfte Basilea Pharmaceutica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 6,24 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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