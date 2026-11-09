|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Basilea Pharmaceutica. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 73,40 CHF zu.
Um 12:28 Uhr stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 73,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'933 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie sogar auf 73,40 CHF. Mit einem Wert von 71,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'326 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Bei 75,80 CHF markierte der Titel am 27.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 3,27 Prozent Luft nach oben. Bei 44,70 CHF fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 15.02.2028 dürfte Basilea Pharmaceutica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 6,24 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie
Starke Cresemba-Verkäufe bringen Basilea 37,5 Millionen Dollar - Aktie profitiert
Basilea-Aktie mit kräftigem Kursplus: Biopharma-Unternehmen setzt Umsatz- und Gewinnziele für 2026 markant höher
Basilea-Aktie tiefer: Präsentation neuer Daten zu drei Wirkstoffen auf Fachkongress
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG
|
12:29
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Montagvormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Starke Cresemba-Verkäufe bringen Basilea 37,5 Millionen Dollar - Aktie profitiert (AWP)
|
03.11.26
|SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basilea Pharmaceutica-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Basilea Pharmaceutica AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex ebenfalls ansteigt. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.