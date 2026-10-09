Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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09.10.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag fester
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 65,90 CHF.
Das Papier von Basilea Pharmaceutica konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 65,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'526 Punkten notiert. Bei 66,00 CHF markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 637 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Am 21.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Abschläge von 32,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,58 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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