Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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09.10.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 65,20 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 65,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'557 Punkten steht. Im Tief verlor die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 64,40 CHF. Mit einem Wert von 65,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'112 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2026 bei 70,50 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie somit 7,52 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,70 CHF ab. Mit Abgaben von 31,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 15.02.2028 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,58 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Basilea Pharmaceutica am 09.10.2026
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