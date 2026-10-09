Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag mit Kurseinbussen

Um 12:28 Uhr ging es für die Basilea Pharmaceutica-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 64,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'506 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 64,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 65,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'968 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2026 bei 70,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,80 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 44,70 CHF fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 31,02 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,58 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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