Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittwochvormittag tiefer

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 64,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'735 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 64,00 CHF. Bei 64,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Basilea Pharmaceutica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 702 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 67,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 43,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Basilea Pharmaceutica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,40 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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