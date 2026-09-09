Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica legt am Mittwochnachmittag zu

Im SIX SX-Handel gewannen die Basilea Pharmaceutica-Papiere um 16:28 Uhr 0,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'585 Punkten liegt. Der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 64,80 CHF zu. Bei 64,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 10'829 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.09.2026 bei 67,40 CHF. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 4,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 44,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Basilea Pharmaceutica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,40 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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