Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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09.09.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Anleger schicken Basilea Pharmaceutica am Mittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 63,70 CHF abwärts.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 63,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'674 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 63,40 CHF. Bei 64,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'260 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Bei 67,40 CHF erreichte der Titel am 02.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 5,81 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,70 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.
Basilea Pharmaceutica wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,40 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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