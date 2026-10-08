Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica fällt am Donnerstagnachmittag

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 66,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'436 Punkten liegt. Bei 64,90 CHF markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 14'162 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,82 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 32,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Basilea Pharmaceutica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.

Am 16.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Basilea Pharmaceutica veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 4,58 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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