Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag Verlust reich

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 66,10 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'381 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 64,90 CHF. Bei 65,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 4'932 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2026 bei 70,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 6,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 32,38 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Die Basilea Pharmaceutica-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.02.2027 erwartet. Basilea Pharmaceutica dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,58 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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