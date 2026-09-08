Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 62,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'911 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 62,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'388 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,40 CHF) erklomm das Papier am 02.09.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 8,36 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 44,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,14 Prozent würde die Basilea Pharmaceutica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Basilea Pharmaceutica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 präsentieren. Am 15.02.2028 wird Basilea Pharmaceutica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,40 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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