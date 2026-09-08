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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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08.09.2026 16:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Anleger schicken Basilea Pharmaceutica am Dienstagnachmittag ins Plus

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Anleger schicken Basilea Pharmaceutica am Dienstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 63,50 CHF zu.

Basilea Pharmaceutica
63.71 CHF 1.41%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Basilea Pharmaceutica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 63,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'839 Punkten notiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,70 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,50 CHF. Zuletzt wechselten 11'580 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,14 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,70 CHF. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.02.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,40 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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