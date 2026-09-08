Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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08.09.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica zeigt sich am Dienstagmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 63,60 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 63,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'885 Punkten steht. In der Spitze gewann die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 63,60 CHF. Mit einem Wert von 62,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'974 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Am 02.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 67,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,97 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (44,70 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Basilea Pharmaceutica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Basilea Pharmaceutica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.02.2028.
Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,40 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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