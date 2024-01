Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verteidigt Stellung am Nachmittag

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie zeigte sich um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 36,60 CHF an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 14'642 Punkten notiert. Der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,30 CHF zu. Bei 35,95 CHF markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24'076 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Bei 55,40 CHF markierte der Titel am 21.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,37 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,55 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 8,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Basilea Pharmaceutica am 13.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,434 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie

GE Money Bank: Ausgabepreis festgelegt

Logitech: Dividende von 0,21 CHF je Aktie