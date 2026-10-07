Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittwochvormittag billiger

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 65,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'529 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 65,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 65,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Basilea Pharmaceutica-Aktien beläuft sich auf 729 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 21.09.2026 auf bis zu 70,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie 31,86 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.

Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,58 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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