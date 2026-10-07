Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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07.10.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittwochvormittag billiger
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 65,60 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 65,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'529 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 65,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 65,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Basilea Pharmaceutica-Aktien beläuft sich auf 729 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 21.09.2026 auf bis zu 70,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie 31,86 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.
Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,58 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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