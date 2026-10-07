Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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07.10.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittwochmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 65,20 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 65,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'517 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 64,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 65,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'154 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Bei 70,50 CHF markierte der Titel am 21.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 31,44 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie in Höhe von 4,58 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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