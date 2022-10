Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica zeigt sich am Freitag freundlich

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 42,55 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 13'375 Punkten liegt. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,55 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 14'724 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Basilea Pharmaceutica am 21.02.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --1,729 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

