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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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07.09.2026 09:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gibt am Vormittag nach

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gibt am Vormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 63,00 CHF ab.

Basilea Pharmaceutica
62.95 CHF -2.24%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Basilea Pharmaceutica gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 63,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'006 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Basilea Pharmaceutica-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,00 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'449 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.09.2026 bei 67,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 6,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,70 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 29,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Basilea Pharmaceutica wird am 16.02.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 4,40 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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