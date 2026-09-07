Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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07.09.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verzeichnet am Montagnachmittag Verluste
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,7 Prozent auf 62,40 CHF.
Der Basilea Pharmaceutica-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 62,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'098 Punkten liegt. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,30 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 64,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'876 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 02.09.2026 auf bis zu 67,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 8,01 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,37 Prozent.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Basilea Pharmaceutica wird am 16.02.2027 gerechnet. Basilea Pharmaceutica dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 4,40 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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