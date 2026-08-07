Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica schiebt sich am Freitagvormittag vor

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 52,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'502 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 52,20 CHF erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Basilea Pharmaceutica-Aktien beläuft sich auf 2'973 Stück.

Am 05.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie 13,41 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,70 CHF. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 14,37 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Basilea Pharmaceutica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.

Am 18.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Basilea Pharmaceutica veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 17.08.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Basilea Pharmaceutica ein EPS in Höhe von 4,56 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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