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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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07.08.2026 16:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag fester

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Basilea Pharmaceutica. Das Papier von Basilea Pharmaceutica konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 51,90 CHF.

Basilea Pharmaceutica
51.71 CHF 0.75%
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Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 51,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'560 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie sogar auf 52,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 51,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'658 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 59,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,07 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Mit Abgaben von 13,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Basilea Pharmaceutica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.08.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie in Höhe von 4,56 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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