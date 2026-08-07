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07.08.2026 12:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gewinnt am Freitagmittag

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gewinnt am Freitagmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Zuletzt ging es für das Basilea Pharmaceutica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 52,20 CHF.

Basilea Pharmaceutica
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Um 12:28 Uhr sprang die Basilea Pharmaceutica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 52,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'569 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf 52,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'065 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Am 05.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 11,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,70 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 14,37 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 18.08.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 4,56 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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