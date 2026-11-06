Basilea Pharmaceutica Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Basilea Pharmaceutica

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 70,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'757 Punkten steht. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 70,00 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'882 Basilea Pharmaceutica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 56,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF aus.

Basilea Pharmaceutica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Basilea Pharmaceutica möglicherweise am 15.02.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,73 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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