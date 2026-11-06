Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag leichter

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 71,30 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'742 Punkten steht. Bei 69,20 CHF markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 70,80 CHF. Der Tagesumsatz der Basilea Pharmaceutica-Aktie belief sich zuletzt auf 10'342 Aktien.

Bei 75,80 CHF markierte der Titel am 27.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Kursplus von 6,31 Prozent wieder erreichen. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie 37,31 Prozent sinken.

Basilea Pharmaceutica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Basilea Pharmaceutica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,73 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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