Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,3 Prozent auf 70,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'613 Punkten notiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie sank bis auf 69,20 CHF. Bei 70,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 7'644 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2026 bei 75,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,52 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,60 Prozent.

Basilea Pharmaceutica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2028 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie in Höhe von 5,73 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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