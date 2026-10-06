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06.10.2026 09:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Basilea Pharmaceutica. Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 67,10 CHF.

Basilea Pharmaceutica
65.76 CHF -1.45%
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Das Papier von Basilea Pharmaceutica konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 67,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'617 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 67,10 CHF zu. Bei 66,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'526 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2026 bei 70,50 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie somit 4,82 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie 50,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Basilea Pharmaceutica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,58 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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