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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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06.10.2026 16:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 65,60 CHF.

Basilea Pharmaceutica
65.12 CHF -2.41%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 65,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'549 Punkten steht. Der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,60 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 7'640 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 70,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,86 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie in Höhe von 4,58 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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