Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Mittag um Nulllinie

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 66,00 CHF an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'669 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 67,10 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 65,80 CHF. Bei 66,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 5'541 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,50 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Bei 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 32,27 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Basilea Pharmaceutica wird am 16.02.2027 gerechnet. Am 15.02.2028 wird Basilea Pharmaceutica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,58 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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