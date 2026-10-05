Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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05.10.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Montagvormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Basilea Pharmaceutica. Im SIX SX-Handel gewannen die Basilea Pharmaceutica-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Das Papier von Basilea Pharmaceutica konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 67,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'452 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 67,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 67,00 CHF. Der Tagesumsatz der Basilea Pharmaceutica-Aktie belief sich zuletzt auf 808 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2026 bei 70,50 CHF. Gewinne von 5,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Basilea Pharmaceutica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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