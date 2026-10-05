Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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05.10.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Zuletzt ging es für die Basilea Pharmaceutica-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 66,50 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 66,50 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'466 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 66,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'139 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.
Am 21.09.2026 markierte das Papier bei 70,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,02 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,70 CHF. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2028 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,58 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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