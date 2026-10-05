Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Montagmittag mit Kursverlusten

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 66,50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'483 Punkten realisiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,20 CHF ab. Mit einem Wert von 67,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 5'346 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2026 bei 70,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Basilea Pharmaceutica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Basilea Pharmaceutica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,58 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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