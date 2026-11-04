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04.11.2026 16:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 74,00 CHF zu.

Basilea Pharmaceutica
73.83 CHF -0.51%
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Um 16:28 Uhr wies die Basilea Pharmaceutica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 74,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'078 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 74,50 CHF. Bei 73,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 33'758 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2026 bei 75,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,70 CHF. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 65,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.

Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,73 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 14’033.84 13.66 STE1BU
Long 13’450.25 8.97 SJBMDU
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Basilea Pharmaceutica am 04.11.2026

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