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04.11.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica macht am Mittwochnachmittag Boden gut
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 74,00 CHF zu.
Um 16:28 Uhr wies die Basilea Pharmaceutica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 74,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'078 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 74,50 CHF. Bei 73,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 33'758 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2026 bei 75,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,70 CHF. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 65,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.
Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,73 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Themen im Video:
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Basilea Pharmaceutica am 04.11.2026
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