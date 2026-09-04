Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag mit angezogener Handbremse

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 65,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'231 Punkten steht. Der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,80 CHF zu. In der Spitze büsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 65,40 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 861 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2026 bei 67,40 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 2,74 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,70 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 46,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Basilea Pharmaceutica ein EPS in Höhe von 4,60 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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