Basilea Pharmaceutica Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Basilea Pharmaceutica

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 64,40 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'215 Punkten steht. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,20 CHF ab. Mit einem Wert von 65,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'317 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.09.2026 erreicht. 4,66 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,70 CHF am 07.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 30,59 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.

Am 16.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Basilea Pharmaceutica veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie in Höhe von 4,60 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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