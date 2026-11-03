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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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03.11.2026 09:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Dienstagvormittag höher

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Dienstagvormittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Basilea Pharmaceutica. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 71,90 CHF zu.

Basilea Pharmaceutica
71.38 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Basilea Pharmaceutica-Papiere um 09:28 Uhr 2,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'815 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 71,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,90 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'663 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,80 CHF) erklomm das Papier am 27.10.2026. Mit einem Zuwachs von 5,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,70 CHF. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie 37,83 Prozent sinken.

Nachdem Basilea Pharmaceutica seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Basilea Pharmaceutica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,70 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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