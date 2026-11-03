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03.11.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gewinnt am Dienstagmittag an Boden
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,9 Prozent auf 72,80 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 72,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'835 Punkten steht. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,90 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'522 Basilea Pharmaceutica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,80 CHF) erklomm das Papier am 27.10.2026. 4,12 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,70 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.02.2027 erwartet. Am 15.02.2028 wird Basilea Pharmaceutica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Basilea Pharmaceutica ein EPS in Höhe von 4,70 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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