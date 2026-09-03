Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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03.09.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 67,00 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 67,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'172 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 67,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'185 Basilea Pharmaceutica-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 02.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,70 CHF am 07.11.2025. Mit Abgaben von 33,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Basilea Pharmaceutica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,60 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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