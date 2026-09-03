Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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03.09.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Basilea Pharmaceutica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 65,80 CHF zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Basilea Pharmaceutica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 65,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'195 Punkten notiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,10 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 66,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 21'986 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Am 02.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 2,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Basilea Pharmaceutica möglicherweise am 15.02.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,60 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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