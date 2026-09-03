Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Um 12:28 Uhr stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 66,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'193 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 67,10 CHF. Bei 66,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 12'386 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 67,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,97 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie 47,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Basilea Pharmaceutica-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.

In der Basilea Pharmaceutica-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,60 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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