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02.11.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica wird am Montagnachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 70,20 CHF.
Der Basilea Pharmaceutica-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 70,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'839 Punkten realisiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie sank bis auf 70,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 70,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'077 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.
Am 27.10.2026 markierte das Papier bei 75,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,70 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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