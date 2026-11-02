Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Basilea Pharmaceutica-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 70,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'825 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie sogar auf 71,00 CHF. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 70,00 CHF ab. Bei 70,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Basilea Pharmaceutica-Aktie belief sich zuletzt auf 9'510 Aktien.

Am 27.10.2026 markierte das Papier bei 75,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,70 CHF. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,70 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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