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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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02.10.2026 09:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag mit Abschlägen

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 66,40 CHF.

Basilea Pharmaceutica
67.03 CHF -2.33%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Basilea Pharmaceutica-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 66,40 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'342 Punkten steht. Bei 66,40 CHF markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 67,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'138 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.09.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 6,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 44,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 48,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Basilea Pharmaceutica möglicherweise am 15.02.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Basilea Pharmaceutica einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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