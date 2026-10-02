Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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02.10.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Anleger schicken Basilea Pharmaceutica am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 66,80 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 66,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'438 Punkten realisiert. Bei 66,30 CHF markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'877 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Am 21.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 70,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,54 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 44,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,08 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Basilea Pharmaceutica ein EPS in Höhe von 4,58 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Basilea Pharmaceutica am 02.10.2026
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