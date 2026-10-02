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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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02.10.2026 12:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Freitagmittag leichter

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Freitagmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 67,10 CHF.

Basilea Pharmaceutica
67.03 CHF -2.33%
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Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 67,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'406 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 66,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 2'681 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.09.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 4,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,70 CHF ab. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 50,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Basilea Pharmaceutica seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Basilea Pharmaceutica ein EPS in Höhe von 4,58 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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