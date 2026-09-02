Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 64,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'145 Punkten steht. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,30 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,90 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'923 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2026 markierte das Papier bei 66,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,58 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Mit einem Kursverlust von 30,37 Prozent würde die Basilea Pharmaceutica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,60 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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