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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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02.09.2026 09:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Basilea Pharmaceutica konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 64,20 CHF.

Basilea Pharmaceutica
66.28 CHF 5.70%
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Die Basilea Pharmaceutica-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 64,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'145 Punkten steht. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,30 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,90 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'923 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2026 markierte das Papier bei 66,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,58 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Mit einem Kursverlust von 30,37 Prozent würde die Basilea Pharmaceutica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,60 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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